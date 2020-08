WOLKERSDORF. Die 64-Jährige war an dem sonnigen Sonntag Nachmittag auf der B 7 aus Riedenthal kommend unterwegs. Zur gleichen Zeit lenkte eine 22-Jährige aus dem Bezirk Korneuburg ein Motorrad am Julius Bittner Platz in Wolkersdorf in Fahrtrichtung Adlergasse. Auf dem Sozius befand sich ein 23-Jähriger aus dem 20. Wiener Gemeindebezirk.

An der Kreuzung mit der Adlergasse hielt die 64-Jährige den Pkw an, um nach links auf den Julius Bittner Platz abzubiegen. Dabei dürfte sie das Motorrad der 22-Jährigen übersehen haben und es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Personen vom Motorrad stürzten und unbestimmten Grades verletzt wurden.

Die 22-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 in das Landesklinikum Mistelbach geflogen. Der 23-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst ebenfalls in das Landesklinikum Mistelbach verbracht. Die 64-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.