UNGERNDORF. Der laufende Ortsvorsteher und Hobbysportler Thomas Appel lief im vergangenen Jahr über 3000 Kilometer und absolvierte dabei 3 Marathons und unglaubliche 70 Halbmarathons. Eigentlich wollte es der Ungerndorfer 2021 ruhiger angehen. "Aber der Ehrgeiz war größer und so versuchte ich meine eigene Bestmarke von 2020, nämlich 65 Halbmarathons zu überbieten.

In den letzten beiden Jahren habe ich insgesamt (läuferisch) über 7000 km zurückgelegt und dabei 7 Marathons und 165 Halbmarathons bestritten!“ Appel nahm 2020 und 2021 an über 70 virtuellen Laufveranstaltungen teil.

"Heuer bin ich mit meinen Laufzielen etwas vorsichtiger. Es soll sportlich etwas ruhiger werden. Aber wie im Vorjahr bin ich auch schon bei der „Ultra Challenge 2022“ angemeldet. Bei dieser Challenge geht es darum im heurigen Jahr mind. 2022 km laufend zu absolvieren. Ebenso starte ich im Jänner beim LCC Eisbärencup. (3 x 28 km Läufe!) In Kürze beginne ich mit meinem Marathontraining für den Wien Marathon im April."

Anfang Mai geht Appel beim Wings for Life Run zugunsten der Rückenmarkforschung an den Start. Im September würde er gerne wieder die Veranstaltung „Lauf um die Burg“ in Laa/Thaya organisieren. (Wenn möglich - Real sowie virtuell!).

Weiters stehen noch ein Marathon am Plan.

Laufen ist für Appel wie ein Kurzurlaub, die erste Stunde für den Körper, die zweite Stunde für die Seele.