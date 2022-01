MISTELBACH. 15 Schülerinnen waren es im ersten Jahrgang, der im Oktober 1951 unter der Leitung von Schwester Arnolda, in der Krankenpflegeschule in Mistelbach begann. Heute sind es drei Klassen für den gehobenen Dienst der Gesundheits- und Krankenpflegeschule mit 63 Schülern und zwei Klassen mit 20 Schülern in der Ausbildung zur Pflegefachassistent, sowie 22 Schülern am Weg zur Pflegeassistenz, für die Direktor Wilhelm Railender zuständig ist.

Bei dem kleinen aber hochkarätig besuchten Fest zum 70. Geburtstag des Hauses bekräftigten Landtagspräsident Karl Wilfing sowie die zuständige Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ihre Unterstützung für die Ansiedelung einer Fachhochschul-Außenstelle. Mit einer Ausbildungsreform der Gesundheitsberufe wurden der gehobene Dienst akademisiert. Das Lehrangebot in Mistelbach würde ohne einer FH-Außenstelle an dem Standort auslaufen.