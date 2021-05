Alte Kinderbücher gesucht

LOOSDORF. Seitdem die Bezirksblätter den Spielplatz in Loosdorf zum schönsten des Bezirkes gewählt haben, pilgern besonders an den Wochenenden Familien aus nah und fern in die Winkelau.

Neben dem Klettergerüst steht auch eine ausgediente Telefonzelle, die zur Kinderbuch-Bibliothek umfunktioniert wurde. Hier können die jungen Gäste gebrauchte Bücher anschauen, sie ausleihen, und auch mit nach Hause nehmen. Besonders Bilderbücher und Comics sind sehr gefragt. Viele Kinder nehmen die alten Bücher gerne mit, was in dieser Menge nun zu einem wahren Engpass in der „Bücherzelle“ geführt hat.

Deswegen ersuchen die Spielplatzbetreuer in Loosdorf jetzt, ausgediente Kinderbücher zur Neubestückung der Bibliothek in die Telefonzelle zu bringen. Der Aufruf richtet sich einerseits an Spielplatzbesucher, andererseits natürlich auch an die gesamte Bevölkerung. Niemand in Loosdorf hat mit einem derartigen Erfolg dieser Idee gerechnet.