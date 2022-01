Neuer Leiter der Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin im Landeskrankenhaus Mistelbach

MISTELBACH. Anfang Februar übernimmt Markus Dittrich die Leitung der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin des Landeskrankenhaus Mistelbach. Der Badener Arzt folgte nach fast 35 Jahren Friedrich Marian als Vorstand nach.

Neben der Leitung der beiden Fachabteilungen ist Dittrich auch der Chef der Mistelbacher Notärztinnen und Notärzte.

Gemeinsam mit Bezirksarzt Willfried Krieger begrüßte Bezirksstellenleiter Clemens Hickl den neuen Primar an der Rot-Kreuz Bezirksstelle.

„Seit dem der Notarztstützpunkt an der Bezirksstelle Mistelbach in Betrieb ging arbeitet das Rote Kreuz Mistelbach sehr intensiv mit der Fachabteilung für Anästhesie und Intensivmedizin zusammen“, so Rot-Kreuz Chef Clemens Hickl. Nicht nur der tägliche Dienstbetrieb, sondern vor allem auch die Aus-, Fort- und Weiterbildung und das Großeinsatzmanagement erfordert eine intensive Zusammenarbeit der Ärztinnen und Ärzte mit den Fachkräften unserer Rot-Kreuz Bezirksstelle. „Deshalb freuen wir uns besonders über das erste Kennenlernen und einen ersten Erfahrungsaustausch mit Herrn Primar Dr. Dittrich und wünschen ihm alles Gute, viel Erfolg und Freude für seine Aufgaben als Chef des Notarztstützpunktes und als Vorstand“, so Clemens Hickl.