GERASDORF. Auf Empfehlung des NÖ Seniorenbundes war Seniorenbund Gerasdorf-Obfrau Susanne Pospischil, natürlich unter Einhaltung aller Hygieneregeln, in Raabs an der Thaya, um Kulturelles und Kulinarisches für unsere Gerasdorfer Seniorinnen und Senioren in der Thaya-Region zu erkunden.

Hier gibt es etwa das beeindruckende Schloss Raabs, in dem ab September wieder Führungen durchgeführt werden, sowie die ehemalige Stadtmauer samt Turm zu besichtigen.Das Hotel Thaya, in dem die Gäste untergebracht waren, hat viel zu bieten: ein Whirl-Pool, eine hoteleigene Saunalandschaft sowie die Liegewiese gleich neben der Thaya. Im Hotel-Restaurant, in der Lärchenstube und im Gastgarten wird man mit kulinarischen Genüssen aus der Region verwöhnt.

Von Raabs aus gibt es viele verschiedene Wanderwege mit jedem Schwierigkeitsgrad. Besonders geeignet für Seniorinnen und Senioren ist eine Wanderung neben der Thaya zum Jungfernstein. Ebenso eignen sich die Wege hervorragend für Radwanderungen, für die im Hotel Elektrofahrräder bereitstehen. Wer die Thayalandschaft vom Wasser aus kennen lernen möchte, der kann sich im Hotel ein Kanu ausborgen.

Obfrau Susanne Pospischil freut sich schon auf den nächsten gemeinsamen Ausflug: „Die Thaya-Region ist mit ihren angenehm kühlen Temperaturen für eine Sommerfrische und einer Unterbringung im Hotel Thaya, natürlich unter Einhaltung aller Abstandsregeln, sehr zu empfehlen. Ich kann es kaum erwarten, sie mit einer Gruppe aus Gerasdorf zu erkunden.“