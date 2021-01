BEZIRK MISTELBACH. Mit der Verlängerung des Lockdowns bis einschließlich 24. Jänner war die Färbung der Corona-Ampel in dieser Woche wohl schon mehr als absehbar. Überraschender wird es allerdings sein, ob man die wesentlich ansteckenderen Virusmutationen noch rechtzeitig eindämmen kann. Lockerungen sind bei diesen Bestrebungen wahrscheinlich eher nicht in Sicht. Mit Stand 14.1. ist ein Schulstart mit geteilten Klassen ab 25. Jänner in Aussicht gestellt.

Der Bezirk Mistelbach pendelte sich seit dem Jahreswechsel auf einem stabilen, aber leider zu hohem Niveau von rund 80 (der Spielraum dabei lag zwischen 72 und 89) Neuinfektionen binnen sieben Tagen ein. Mit 14. Jänner liegt die Zahl bei 79.