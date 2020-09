Biker helfen: Benefiz-Sternfahrt am 6. September

WEINVIERTEL. Wie schon in den letzten Jahren, wird der Motorrad Club MRC NÖ Nord auch heuer wieder eine Benefiz-Sternfahrt von und mit Motaradfahrern und -Fahrerinnen organisieren.

Der dreijährige Noel aus Hohenauhat das Phelan-McDermid-Syndrom.Das ist ein ganz seltener genetischer Defekt der verzögerte psychomotorische Entwicklung, gestörte Sprachentwicklung und einige andere körperliche Symtome hervorruft.Durch die Spende von "Biker helfen" können Therapien in Deutschland und orthopädische Hilfsmittel finanziert werden.

Treffpunkt und Sammelstelle:

11:00 Uhr eintreffen der Biker in Hobersdorf OMVä-Tankstelle/Rübensammelplatz

Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

13.00 Uhr Abfahrt der BikerInnen

14:30 Uhr Spendenübergabe in Hohenau/March

15:00 Uhr Ende der Veranstaltung



Teilnahmebedingungen:

Erwerb eines Buttons um 10 Euro für Fahrer und Beifahrer bei "Biker helfen", sowie im Vorverkauf.

Sämptliche Spenden, sowie der Reinerlös der Veranstaltung fließen zu 100 Prozent in das Projekt "Biker helfen".

Infos: www.mrc-noe-nord.at