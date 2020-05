Bullendorf: Der Kultur- und Verschönerungsverein Bullendorf ist ein mitgliederreicher und ganzjährig sehr aktiver Verein, der vor nunmehr dreiundfünfzig Jahren gegründet wurde.

Mit der Gründung des Vereines haben es sich die Gründungsmitglieder zur Aufgabe gemacht, ihren Heimatort Bullendorf zu pflegen, das Ortsbild sauber zu halten und zu verschönern, historisch interessante Einrichtungen wie Wegkreuze und Marterl zu erhalten sowie Veranstaltungen mit viel Brauchtum und Tradition zum Wohle und zur Belustigung der Ortsbevölkerung zu veranstalten und abzuhalten. Und genau unter diesem Motto und nach den Willen der Vereinsgründer wird der Kultur- und Verschönerungsverein von Bullendorf auch heute noch geführt.

Blumen und Parkbänke für die Ortsbevölkerung

Dieser Tage wurden von einigen Mitgliedern zig Blumenkisten bepflanzt und zur Verschönerung des Ortsbildes ausgebracht. Die Blumenkisten fanden ihren Platz für die nächsten Monate bei den Ortseinfahrten, beim Buswartehaus, bei Brückengeländern, bei diversen Marterln usw.

Betreut und gegossen werden die Pflanzen in nächster Zeit dankenswerterweise von den vielen motivierten Anrainern, welche so ziemlich alle Mitglieder beim Kultur- und Verschönerungsverein sind.

Ebenfalls dieser Tage wurden zahlreiche Parkbänke ausgebracht, welche Spaziergänger, Naturliebhaber und Freizeitsportler zum kurzen Verweilen an schönen Plätzen, wie zum Beispiel am Zaya-Wanderweg und am Radweg EuroVelo 9, animieren sollen.

Die Bänke haben in den Wintermonaten, ebenfalls durch Mitglieder und Vorstandmitglieder, ein Generalservice und einen neuen Schutzanstrich über sich ergehen lassen müssen.

Blumenschmuckaktion

Mit der Firma Blumen Öhler aus Mistelbach konnte auch heuer wieder die Blumenschmuckaktion abgehalten werden. Bei dieser alteingesessenen Aktion wird Mitgliedern des Vereines, beim Kauf von Balkon oder Terrassenblumen, ein einmaliger Preisnachlass gewährt. Die Familie Öhler ist selbst jahrzehntelanges Mitglied beim Kultur- und Verschönerungsverein von Bullendorf.

Pflege von Grünflächen und vom Kinderspielplatz

Mittlerweile wurden auch die öffentlichen Grünflächen im Ortsgebiet mehrmals mit vereinseigenen Aufsitzmähern gemäht. Auch der neu angelegte Kinderspielplatz im Ortszentrum steht unter permanenter Kontrolle und Pflege der Vorstandsmitglieder, bestätigt der Vereinsobmann Heinrich Traindl.

In nächster Zeit geplante Arbeiten sind die Reinigung der Plakatwände und weitere Servicearbeiten an der altern Weinpresse bei der Ortseinfahrt sowie das Betreuen der Obstbaumplantage und Reinigungs-/Pflegearbeiten am ehemaligen Bahnhofsareal, so der Obmann.

Corona-Verordnungen

Die genannten Arbeiten wurden selbstverständlich unter strenger Einhaltung der geltenden Corona-Vorgaben des Gesundheitsministers und der Bundesregierung verrichtet.

Diese Vorgaben sind auch der Grund dafür, dass heuer der jährliche Vereinsausflug erstmals abgesagt werden musste. Ebenfalls abgesagt wurde die obligatorische Vereinswallfahrt nach Maria Moos in Zistersdorf.

Ob das traditionelle Kellergassenfest am Fuchsenweg, am 15. August, in gewohnter Manier stattfinden wird, steht ebenfalls noch in den Sternen.

Interessenten finden Fotos und Berichte über vergangene als auch über geplante und anstehende Events permanent auf https://kvv-bullendorf.jimdo.com.

Bullendorf – ein Ort mit Charakter