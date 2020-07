GERASDORF. In den Abendstunden des 18. Juli kam eine Frau auf die Gerasdorfer Polizeiwache. Sie erstattete Anzeige gegen Unbekannt: ihr Mann, ein 31-jähriger Wiener, war gegen 3.30 Uhr zusammengeschlagen worden; selbst als er am Boden lag traten die Täter noch nach.

Danach dürfte dem Bewusstlosen von den Angreifern eine hochpreisige Armbanduhr und Bargeld gestohlen worden sein.

Der 31-jährige wurde Stunden danach von seiner Gattin in das SMZ-Ost verbracht. Der Mann dürfte schwere Kopfverletzungen und einen Schädelbruch erlitten haben.

Ermittler der Polizeiinspektion Gerasdorf konnte ein serbisches Brüderpaar im Alter von 24 und 25 Jahren, beide aus Wien Ottakring als Beschuldigte ausforschen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg am 21. Juli 2020 in Hagenbrunn festnehmen.

Nach einer weiteren Anzeige einer Familienangehörigen des 31-Jährigen soll es am 19. Juli 2020 auch telefonischen zu einer gefährlichen Drohung gekommen sein, wobei die Angehörige von dem 24-jährigen Beschuldigten mit dem Tod bedroht worden sein soll.

Die Beschuldigten sind nicht geständig und verweigern die Aussage. Beide wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg am 21. Juli 2020 in die dortige Justizanstalt eingeliefert.