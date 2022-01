UPDATE 18:40

Johannes Baumschlager von der Landespolizeidirektion ist bereits vor Ort: "Wir haben hier einen bewaffneten Mann, der sich in einem Haus verschanzt hat. Da er gedroht hat auch auf Polizisten zu schießen, haben wir Spezialkräfte hinzugezogen". Aktuell ist neben der Cobra, der Schnellen Eingreiftruppe und lokalen Polizisten auch die Verhandlungsgruppe in Asparn.

Geisel sind nicht involviert. Der Weinviertler ist alleine in dem Haus verschanzt. Auslöser der Tat dürften Beziehungsprobleme sein.

ASPARN. Im Moment ist die Cobra in Asparn im Einsatz. Laut heute.at soll ein Polizist aus Wien in seinem Umfeld mit dem Tod gedroht haben. Der LPD Wien-Beamte ist bewaffnet, was sofort zu einem Großeinsatz führt. Der Mann wohnt im Weinviertel.