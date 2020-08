> Link zum Video!

Für das Leaderprojekt "Kulturlandschaft Weinviertler Kellergassen" wurden im Jahr 2018 unter den unzähligen wunderschönen Weinviertler Kellergassen zwei besondere Vertreter ausgewählt:

Die Ketzelsdorfer "Alten Geringen" als typische Kellerzeile und die Ameiser "Loamgstettn" in ihrer Eigenart als Kellerdorf, das aus einzelnen Kellern ebenso wie aus wunderschönen Ensembles und ganzen Kellergassen mit dazwischen liegenden Plätzen und Hutweiden besteht.

Im Rahmen des Projektes, das am 3. August 2020 im Ameiser Dorfwiazhaus seinen feierlichen Abschluss fand, wurden die beiden Kellergassen fast zwei Jahre lang intensiven bauhistorischen und inventaristischen Untersuchung unterzogen, um die Bau- und Nutzungsgeschichte sowie die Bedeutung der Weinviertler Kellergassen im Allgemeinen für die heimische Kulturlandschaft zu erforschen.

Die Kulturlandschaft Kellergasse wird heute als wohltuender Ort der Ruhe geschätzt. Hier hat die sprichwörtliche Weinviertler Gelassenheit, die in der Weinviertler Seele tief verwurzelt ist, ihren Ursprung. Kellergassen sind geradezu magische Orte, die uns anziehen und zum Schauen, Staunen und schließlich zum Verweilen einladen.

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchungen können sich sehen lassen. So zum Beispiel können in der Ameiser Loamgstettn erwiesenermaßen noch einzelne seit dem 18. Jahrhundert fast unverändert bestehende Objekte bestaunt werden.

Zusammengefasst wurden die Forschungsergebnisse in drei Lektüren, die in den Gemeindestuben der Marktgemeinde Staatz und der Stadtgemeinde Poysdorf erworben werden können:

- Die Broschüre "Kellergasse Alte Geringen".

- Die Broschüre "Kellergasse Loamgstettn".

- Das Buch "Kulturlandschaft der Kellergassen" - ein unglaublich detailliertes Werk v. Gerold Eßer rund um die Themen Erforschung, Schutz und Erhaltung der Weinviertler Kellergassen.

Warum gerade die Ameiser Kellergasse für das Leaderprojekt ausgewählt wurde, lässt sich am Besten mit bewegten Bildern erklären > Link zum Video.