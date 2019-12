MISTELBACH (gdi). Bei der Abschiedsfeier für HAK-Direktor Johannes Berthold tönte das Falco Lied "Nie mehr Schule" aus den Lautsprechern, doch diese Jubelhymne stimmte den passionierten Lehrer nicht ganz fröhlich. Ab 1. Jänner 2020 im Ruhestand, blickt der beliebte und innovative Pädagoge auf erfüllte Jahre zurück: "Viele der bisher 3.896 Absolventen sind nun an Schlüsselpositionen in Wirtschaft, öffentlichem Leben und Politik. Investition in Bildung lohnt sich, die HAK/HAS Ausbildung ist eine Jobgarantie." Er selbst hat durch lebenslange Lernbereitschaft, Fleiß und Innovationswillen viele Meilensteine im Schulkonzept gesetzt, wie die Zusammenarbeit mit Übungsfirmen und der Voreiterrolle als Digital Business Ausbildungsstätte. Die Festredner, unter ihnen einige Absolventen der HAK wie Nationalrätin Angela Baumgartner oder Mistelbachs Vizebürgermeister Erich Stubenvoll, strichen die wertschätzende Führungsweise von Berthold hervor, die das Schulklima positiv prägte. Nur begeisterte Rückmeldungen über die Lehrerqualitäten des Neo-Pensionisten gab es von seinem ersten Maturajahrgang 1981 bis zu den heutigen Schülern, die ihn ihm gar "einen Freund und Helfer" sehen.

Interimistisch wird nun der Laaer HAK-Direktor Christian Rindhauser auch die Mistelbacher HAK/HAS leiten, Personalvertreterin Adelheid Pernersdorfer ist Stellvertretung vor Ort.