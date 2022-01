MISTELBACH. Es war ein ganz besonderer Tag nicht nur für den Rot-Kreuz Sanitäter Herbert Steininger sondern auch für die Rot-Kreuz Familie Mistelbach. Der Gaweinstaler Herbert Steiniger wurde nicht nur 70 Jahre alt, sondern er absolvierte auch seinen letzten aktiven Dienst im Rahmen des Rettungs- und Krankentransportdienstes.

Nach etwas mehr als 34 Jahren, mehr als 14.500 Einsätzen zum Wohle der Bevölkerung und nach wahrscheinlich mehr als 10.000 Journaldienststunden feierte Herbert Steininger standesgemäß seinen letzten Dienst auf einem Rettungsfahrzeug direkt an seinem Geburtstag.

Es war für einige Rot-Kreuz Mitglieder der Bezirksstelle Mistelbach selbstverständlich, dass sie Herbert Steininger einen besonderen Empfang bereiteten.

Dank und Ehrung

Neben zwei Geschenkkörben und Gutscheinen wurde Herbert Steininger für seine langjährige und großartige Unterstützung des Roten Kreuzes in Mistelbach von Rot-Kreuz Bezirksstellenleiter Clemens Hickl mit der Henry Dunant Büste in Bronze ausgezeichnet.

„Vor allem wollen wir Herbert Steiniger aber für sein beispielhaftes Engagement und für seinen unglaublichen Einsatz danken. Er hat in den 34 Jahren 14.500 Menschen in Not geholfen und war auch immer da, wenn ihm das Rote Kreuz brauchte“, so der Mistelbacher Rot-Kreuz Chef Clemens Hickl.