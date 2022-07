WOLKERSDORF. In Niederösterreich gibt es an die 1.000 Kellergassen mit rund 37.000 Weinkellern beziehungsweise Presshäusern. Einige wenige gibt es noch im Grenzgebiet in Tschechien, im Burgenland und in Westungarn. Aber sonst nirgends auf der ganzen Welt. Ein einmaliges Kulturgut, das es zu erhalten gilt.

Seit 2010 im Besitz der Stadtgemeinde fristete der Keller eher ein Dornröschen-Dasein. Bis Herbert Kraus kam und ihn sozusagen wachküsste. Mit unermüdlicher Hartnäckigkeit überzeugte er die damaligen politischen Vertreter mit seiner Idee, den Gemeindekeller wiederzubeleben. Und das Projekt gelang hervorragend. Engagierte ehrenamtliche Helfern, mittlerweile im Verein Köllamauna und –weiba organisiert, brachten ihre individuellen Fähigkeiten ein. Beginnend mit der Renovierung der Innenräume, der Gestaltung eines kleinen Ziegel- und Weinhauermuseums, dem Einbau einer Vinothek bis zur Erneuerung des Daches, der Fassade und der Gestaltung des Rastplatzes präsentiert sich der Gmoa-Keller heute als wahres Schmuckkästchen.

„Es war mir ein großes Anliegen, dieses Vorhaben von Beginn an zu unterstützen. Jedoch ohne die zahlreichen ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen. Daher gilt mein großer Dank an alle Helferinnen und Helfer. Mit ihrer Begeisterung und Hingabe haben sie diese Renovierung zustande gebracht und unserer Kellergasse ein weiteres Schmuckstück hinzugefügt“, zeigt sich Bürgermeister Dominic Litzka begeistert.

Seit dem Frühjahr sind die Köllamauna und –weiba wieder jeden Mittwoch ab 17:00 Uhr im Keller anwesend und freuen sich auf Gäste. Wie in alten Zeiten darf jeder seine Jause selber mitbringen.