Landtagspräsident Wilfing zeichnet 28 KellergassenführerInnen und Elisabeth Himmelbauer mit dem „Köllamaunn 2020“ aus

MISTELBACH. Landtagspräsident Karl Wilfing überreichte an die Winzerin und Kellergassenführerin Elisabeth Himmelbauer aus Untermarkersdorf die Holzskulptur für den „Köllamaunn 2020“. Himmelbauer ist damit die erste Frau, die für ihr Engagement und ihre Verdienste rund um die Kellergassen ausgezeichnet wurde. Bekannt ist Himmelbauer vor allem durch ihren Einsatz bei Polt-Führungen und ihr Keller bildete auch den Drehort für den „Höllenbauer-Keller“ in den Simon Polt-Verfilmungen. Autor Alfred Komarek hielt dann auch die Laudatio bei der Überreichung.

Die Skulptur zum Köllamaunn wurde mit freundlicher Unterstützung seitens des Lagerhauses Weinviertel-Mitte finanziert und von AGRAR PLUS initiiert. Geschnitzt hat den Köllamaunn in bewährter Manier der Holzkünstler Leopold Schießer aus Röhrabrunn.

Bisherige Preisträger

2012 Prof. Helmut Leierer

2013 Johannes Rieder (Poysdorf)

2014 Christian Kalch (Kellergassen-Architekt)

2015 Alfred Komarek (Autor)

2016 Friedl Umschaid (Herrnbaumgarten)

2017 Manfred Breindl (Hollabrunn)

2018 Wolfgang Paar (Poysdorf)

2019 Werner Daim (Raschala)

Im Bezirksbauernkammersaal in Mistelbach wurden zudem auch 28 neu ausgebildete KellergassenführerInnen durch Landtagspräsidenten Karl Wilfing ausgezeichnet. „Ich bin selbst in einer Kellergasse groß geworden!“ sagte Wilfing augenzwinkernd mit Verweis auf die vielen verbrachten Stunden in seiner Wetzelsdorfer Kellergasse.

„Insgesamt 646 Absolventinnen und Absolventen sind Botschafter für unser wertvolles Kulturgut der Kellergassen!“, meinte dazu der Projektentwickler Michael Staribacher von AGRAR PLUS. Und er wartete mit einer weiteren interessanten Zahl auf – mehr als 6.000 Seiten Information über Kellergassen wurden von den Absolventen der Kellergassenführer-Ausbildung bisher verfasst. Nur durch die Wertschätzung der Kulturgüter können diese überleben und eine wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft erfüllen.

Der Obmann der KellergassenführerInnen im Weinviertel, Prof. Dr. Joachim Maly, freut sich jedenfalls auf weitere Mitstreiter im Verein, der mittlerweile über 200 Mitglieder hat und im Rahmen eines LEADER-Projektes umfangreiche Aktivitäten, vor allem im Bereich der Qualifizierung setzte.

Die „4 Tupften“ aus dem Land um Laa begeisterten mit gefühlvollen Blasmusikklängen und umrahmten die festliche Feier.