LAA. 76 Blutspenderinnen und Blutspender durfte das Organisationsteam des Roten Kreuzes Laa begrüßen. Heuer in einer Ausweichlocation.

Da die Organisation der traditionellen Blutspendeaktion an der Rot Kreuz Bezirksstelle Laa aufgrund der aktuellen Omikronwelle nicht möglich war, musste man in ein Ersatzquartier ausweichen. Unterkunft fand man in der Handelsakademie. „Direktor Christian Rindhauser ist selbst im Bezirksstellenausschuss des Roten Kreuzes Laa, die Zusammenarbeit funktioniert wunderbar. Er hat sofort grünes Licht gegeben, dass wir die Räumlichkeiten nutzen dürfen“, bedankt sich Bezirksstellenleiter Patrick Wolfram.

In Zusammenarbeit mit dem Landesklinikum Mistelbach unter der ärztlichen Leitung von Daniela Ostroveanu wurden insgesamt 69 Blutspenden abgenommen. Gerade in der Covid- 19 Pandemie darf auf das Blutspenden nicht vergessen werden. Nach einer überstandenen Infektion müssen mindestens 14 Tage vergehen, um zur Blutspende zugelassen zu werden, bei einer symptomatischen Infektion ist es ein Monat. Hat man sich gegen Corona impfen lassen, ist ein Abstand von mindestens 48 Stunden einzuhalten.

Auch zahlreiche Rot Kreuz Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzten die Möglichkeit zum Spenden. „Dass unsere beiden Zivildiener Marcel und Manuel direkt nach dem Dienst zur Blutspende fuhren, ist nicht selbstverständlich und zeigt von großer Zivilcourage. Herzlichen Dank an insgesamt 76 Personen, die heute ihre wertvolle Freizeit für die gute Sache geopfert haben“, zeigt sich Bezirksstellenleiter Patrick Wolfram zufrieden mit der Aktion und verspricht, dass „im kommenden Jahr wieder eine Blutspendeaktion vom Roten Kreuz Laa organisiert werden wird. Unkompliziertes Blutspenden vor Ort ist somit möglich.“