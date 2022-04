GAWEINSTAL. Nach zwei Jahren Pause ist es wieder soweit, der Feuerwehr-Musik Heurige steigt von 29.4. bis 1.5. in Gaweinstal. Als besonderes Highlight werden am Freitag , den 29.4. ab 21 Uhr „Die Marchviertler“ auftreten. Unter dem Motto „Party meets Polka“ werden die MusikerInnen mit super Stimmung im Festzelt einheizen.

Am Samstagabend werden die „Red Devils“ und beim Frühschoppen am Sonntag der Musikverein Langenzersdorf für Unterhaltung sorgen.