Ein Feuerwehrauto ist geschaffen um zu Helfen und auf Einsätzen zu dienen. Die Freiwillige Feuerwehr Oberkreuzstetten ersetzte das im Jahr 1978 angekaufte Kleinlöschfahrzeug VW LT 35 durch ein modernes HLF1-W der Firma Rosenbauer.

Ein in der Gegend arbeitender Erntehelfer erkundigte sich, ob die Feuerwehr das Kleinlöschfahrzeug nicht an die Feuerwehr Robaczyn in Polen verkaufen will. Nach mehreren Gesprächen entschied die Freiwillige Feuerwehr Oberkreuzstetten das Auto zu verleihen. Ist es nicht mehr als Einsatzfahrzeug dienlich, so wird dieses wieder retourniert.

„Da uns dieses Auto viele Jahre begleitet hat und unser erstes motorisiertes Feuerwehrfahrzeug ist, stellt es einen wichtigen Meilenstein in unserer Feuerwehrgeschichte dar. Schnell war uns klar, dass wir das Auto nicht verkaufen wollen. Der materielle Wert kann den ideellen Wert nicht aufwiegen.“, informiert Verwalter Markus Plesner.

An einem schönen Sonntagnachmittag war es dann soweit. Für die Oberkreuzstetter war es Zeit Abschied zu nehmen. Das Fahrzeug absolvierte 107 Einsätze, knapp 400 Übungen und legte dabei 23.637 Kilometer zurück. Trotz der vielen Kurzstreckenfahrten und langer Stehzeiten gab es keine größeren Reparaturen. Viele Menschen aus dem Ort waren gekommen um „ihr“ Auto an die polnische Delegation unter Kommandant Jaroslav Paul zu übergeben. Mit gemischten Gefühlen winkten sie dem abfahrenden Auto nach.

„Wir freuen uns helfen zu können. Die FF Robaczyn hat sich sehr über das Fahrzeug gefreut. Ein kleiner Beitrag der FF Oberkreuzstetten. Eine große Freude bei der Feuerwehr von Robaczyn.“, erzählt der Oberkreuzstetter FF-Kommandant Harald Gepp von der win-win-Situation.