LADENDORF (ega). Exakt um 17 Uhr, genau zum vorgesehenen Beginn des Nachbarschaftsfestes, zog ein gewaltiges Unwetter mit Sturm, Wassermassen und Hagel über Ladendorf. Elisabeth und Gerald Fröhlich waren gezwungen, ihre Einladung auf den nächsten Tag zu verschieben. Titel: Nachbarschaftsfrühschoppen mit offenem Ende. Das tat der Feierlaune keinen Abbruch. Versorgt von „SPAR“ mit köstlichen Koteletts, Spare Ribs, Grillkäse, Bratwürstel, Maiskolben und vielem mehr, genossen die Bewohner der „alten“ Schubertstraße das Zusammenkommen. Das Egger Bier schmeckte, Familie Fröhlich hatte noch ein paar Heurigengarnituren mehr aufgebaut als von den Bezirksblättern bereitgestellt. Elisabeth Fröhlich erzählte, dass bereits die Reaktion auf den Gewinn des Nachbarschaftsfestes in den Bezirksblättern positiv war. Das Organisieren des Straßenfestes erforderte Kontakte, die zum Erstellen einer WhatsApp-Gruppe in der Nachbarschaft führte. So hatte das gegenseitige Kennenlernen schon lange vor dem Fest begonnen. Gerald Fröhlich, bereits vor 25 Jahren nach Ladendorf gezogen, kannte bis jetzt Ladendorfer vom Joggen und die Wien-Pendler vom Bahnsteig der Schnellbahn. Das sollte sich mit dem Nachbarschaftsfest jetzt gründlich ändern.

Die ganz besondere Situation in der Schubertstraße erklären Gäste beim Nachbarschaftsfest: Eigentlich handelt es sich hierbei um eine ganze Neubau-Siedlung, die in Etappen entstand. Der älteste, hufeisenförmige Teil wurde vor ungefähr fünfundzwanzig Jahren erbaut. Fast alle Bewohner dieses Bereiches waren „Zuagroaste“, mit sehr wenig Kontakt zu den Bewohnern des Ortskerns damals wie leider auch noch heute. Dann wurde die Straße vor 15 Jahren verlängert, die Siedlung größer. Hier sind wieder junge Leute zugezogen. Die zehn Jahre Altersunterschied der neuen Bewohner sollte sich bald als unüberwindbare Schranke erweisen. Und vor einigen Jahren wurde die Siedlung noch einmal in Richtung Sportplatz erweitert. Diesmal waren die neuen Bewohner stark an den alten Ort angebunden. Mehrere Kinder von alteingesessenen Ladendorfern bauten hier ein neues Zentrum der nächsten Generation. Mit einem ganz anderen Selbstverständnis feierten die jungen Ladendorfer zeitgleich auch in diesem Bereich ein Straßenfest: Natürlich, so wie jedes Jahr! Egal, wie das Wetter ist.