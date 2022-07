MISTELBACH. Einst wurden an diesem Standort im Personalwohnheim des Krankenhauses legendäre Faschingsfeste gefeiert, erinnerte sich der mittlerweile angegraute "Teenager" Carlo Wilfing zurück. Bald werden hier sicherlich ebenso rauschende Feste gefeiert. Bei der Gleichenfeier zur betrieblichen Kinderbetreuungseinrichtung konnte auf einen bis dato verletzungsfreien und reibungslosen Bauverlauf angestoßen werden.

Auf 720 Quadratmetern entsteht ein eingeschoßiger Bau mit 450 Quadratmetern Nutzfläche. Jeder Gruppenraum hat seinen eigenen Rückzugsbereich sowie auch einen Abstellraum. Weiters gibt es einen großzügigen Mittagstisch mit 42 Quadratmetern sowie einen Bewegungsraum mit 60 Quadratmetern. Durch den Neubau der betrieblichen Kinderbetreuungseinrichtung werden auch großzügige, neue Außenanlagen realisiert. Lichtdurchflutete Räume sowie modernste Kindergartenmöbel kommen zur Ausführung. Geheizt wird direkt über die Fernwärme des Landesklinikums. Voraussichtliche Fertigstellung ist für das erste Quartal 2023 geplant. Bleibt zu hoffen, dass trotz der enorm schwankenden Baustoffpreise das Budget von 2,2 Millionen Euro hält.

Drei Gruppen

In drei Gruppen werden die zehn Betreuerinnen rund um Marion Horvath den Nachwuchs der Landesgesundheitsagentur-Mitarbeiter beaufsichtigen. Eine Gruppe wird es für die 3- bis 6-Jährigen geben, die beiden anderen werden als Tagesbetreuungseinrichtung für Kinder von 0,5 bis 3 Jahren angeboten. Insgesamt werden bis zu 55 Kinder in der betrieblichen Kinderbetreuungseinrichtung Platz finden. Sie ist ganzjährig geöffnet und schließt nur an wenigen Tagen im Jahr.