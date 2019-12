Nach dem Borkenkäferbefall mussten im Vorjahr zahlreiche Bäume geschlägert werden, damit sich der Schädling nicht weiter ausbreitet. In der Gemeinderatssitzung am 22. Oktober 2019 wurden Ersatzaufforstungen auf dem Grundstück in der Katastralgemeinde Gnadendorf einstimmig von den Gemeinderäten der Volkspartei Gnadendorf beschlossen und an den Billigstbieter vergeben.

Diese Maßnahmen wurden nun Mitte Dezember, wenige Wochen nach der Beschlussfassung durchgeführt. Gemäß dem Waldwirtschaftskonzept der Gemeinde wurden verschiedenste Baumarten, dem Klima entsprechend, gepflanzt und mit einem Wildschutz versehen. Damit wurde ein weiterer Schritt zur Bewirtschaftung der Gemeindewälder gesetzt.