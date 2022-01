Als Interessensvertretung der freien Weinhauer wurde 1698 die Hauerzunft (Hauerinnung) in Mistelbach gegründet. Der Hauerumzug, der alle zwei Jahre Ende August im Rahmen des Mistelbacher Bezirkshauptstadtfestes stattfindet, gehört seit 2019 zum Immateriellen Kulturerbe der UNESCO.

MISTELBACH (ir). Die Hauerzunft sollte für die Einhaltung der Rechte und Pflichten sorgen. Ihr Vorstand besteht aus Ober-, Unter- und Altzechmeister sowie weiteren Mitgliedern.



Die Hauerlade

Bei der Hauerlade handelt es sich um die Zunfttruhe der Hauerzunft Mistelbach. Diese spielte bei Innungszusammenkünften eine große Rolle und diente als Kasse, in der Privilegien, Zunftrechnungen und Mitgliedsbücher aufbewahrt wurden. Auch heute wird sie noch in dieser Funktion genutzt und bewahrt die Gründungsurkunde, Protokolle, den originalen Stiftungsbrief, Rechtsdokumente, Siegel und Medaillen. Die Weingartenordnung regelte wirtschaftliche, soziale und religiöse Fragen, wie Löhne, Arbeitszeit, Gebühren und Soziales.



Das Ladumtragen

Beim Ladumtragen der Mistelbacher Hauerzunft handelt es sich um einen historischen Umzug, bei dem die Weitergabe der Amtsinsignien des Oberzechmeisters zu seinem Nachfolger erfolgt.

Mit Stadtkapelle, Volkstänzern, der Hauerjugend, Weinbergoaß, Hüterbuam, Hauerschild - Polsterl mit Schlüssel, der Weinkönigin mit Prinzessinnen, Ehrengästen und vielen weiteren Teilnehmern startet der Zug am Hauptplatz, führt dann zum aktuellen Oberzechmeister (ab jetzt Altzechmeister), wo die Hauerlad‘ übernommen wird, weiter in die Winzerschule und schließlich zum neuen Oberzechmeister, der die Hauerlade für die nächsten zwei Jahre aufbewahrt.



Die Hauerzunft

In jedem Jahr werden die etwa 130 Mitglieder zu zwei Hauermessen in der Stadtpfarrkirche St. Martin Mistelbach eingeladen. Jedes zweite Jahr im Mai wird aus dem Kreis der „Beisitzer“ ein neuer „Oberzechmeister“ gewählt. Der aktuelle Oberzechmeister wird dann für weitere zwei Jahre zum „Altzechmeister“. Zur Besorgung der aktuellen Geschäfte sind ein „Zechschreiber“ und ein „Zechknecht“ tätig.

Für die Organisation und Abwicklung des Hauerumzuges sowie die gesamte Vereinstätigkeit sucht die Hauerzunft freiwillige Helfer, die an der Erhaltung von Tradition und Brauchtum in Mistelbach interessiert sind. „Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers“, verwendet der derzeitige Oberzechmeister Herbert Christen ein Zitat von Gustav Mahler. Er holte sich Alt-Zechmeister Harald Huber als zweiten Zechschreiber in sein Team, um den Hauerumzug, das Erntedankfest und den Fronleichnamsumzug zu bewältigen.

Unter diesem Motto will die Hauerzunft auch für die Zukunft zur Erhaltung lebendigen Brauchtums sorgen und gleichzeitig Impulse für den Besuch der Stadt Mistelbach setzten. Nächstes Hauerladumtragen erfolgt Ende August 2022.

