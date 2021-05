MISTELBACH. Am 19. Mai 2021 hatte Frau Helga Bauer nach 31 Jahren ihren letzten Arbeitstag in der Direktion des Pflegezentrums.

Helga Bauer konnte in ihren 31 Jahren Tätigkeit das Geschehen im Pflege- und Betreuungszentrum Mistelbach mitprägen wie keine andere. Bis zuletzt war sie unermüdlich damit beschäftigt, ihren reichen Erfahrungs- und Wissensschatz so weit wie möglich an ihre Nachfolgerin, Frau Astrid Starnberger, weiterzugeben.

Helga Bauer war offiziell für Personalangelegenheiten zuständig. Im Laufe ihrer langjährigen Arbeit im PBZ hat es kaum einen Bereich gegeben in den sie keinen Einblick hatte. So hat sie das Bewohner Aufnahmemanagement in Vertretung genauso erledigt wie teilweisen Support in der Buchhaltung.

Im Rahmen einer kleinen Abschiedsfeier bedankten sich Direktorin Jasmin Schaden und langjährige Weggefährten bei Frau Bauer ganz herzlich für ihren engagierten Einsatz und wünschten ihr für den wohlverdienten Ruhestand viel Gesundheit und alles Gute!