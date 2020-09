Mistelbach: Der Waldheurige Martinsklause entwickelt sich nun auch immer mehr zum Treffpunkt und Kommunikationszentrum vieler Hundebesitzer und Hundeliebhaber.

Der angrenzende, Großteils schattige, Triftweg lädt immer mehr Hundebesitzer zum Spaziergang und zum geordneten Auslauf mit ihren vierbeinigen Lieblingen. Der Waldheurige Martinsklause mit seinem waldnahen und schattigen Gastgarten, abseits stark befahrener Durchzugsstraßen gelegen, ist für die Hundebesitzer ein sehr beliebter Platz, welcher gerne für einen kurzen Einkehrschwung genützt wird.

Hunde – gern gesehene Gäste beim Waldheurigen

Neben den unzähligen privaten Hundeliebhabern zählen mittlerweile auch die Mitglieder der Rettungs-/Rotes-Kreuz-Suchhunde NÖ/Poysdorf mit Gerhard Krauss an der Spitze, die Polizeidiensthunde des Weinviertels und auch etliche Jäger mit ihren vierbeinigen Jagdkollegen, zu gerne gesehene Gäste.

Eine Wasserschüssel mit frischem Wasser, Streicheleinheiten und ein Leckerli von den hundeliebenden Wirtsleuten Gabi & Joe, welche selbst drei Hunde zu ihrem Familienverband zählen, sind garantiert!

Der Waldheurige Martinsklause

Freunde des Waldheurigen Martinsklause finden den aktuellen Menüplan und Informationen über aktuelle und anstehende Events derzeit auf Facebook „Waldheuriger Martinsklause“, telefonisch unter 02572/20430 und 0676/5571034 oder direkt im Lokal.

Aktuell findet am Samstag, dem 05. September 2020, ab 18:00 Uhr, ein Spanferkel-Grillen (Hausschwein und auch Wildschwein) mit musikalischer Umrahmung durch die Trombone Gang’Stars statt. Am Samstag, dem 03. Oktober 2020 ist das Oktoberfest mit der Tanzband Focus geplant! Am Freitag, dem 04. Dezember, gibt’s eine gewaltige Krampus-Veranstaltung. Genaueres folgt rechtzeitig!

Rechtzeitig planen - beizeiten reservieren

„Planen sie rechtzeitig ihre Familienfeier, ihre Firmenfeier, ihre Weihnachtsfeier oder auch ihre Silvesterparty. Reservieren sie bitte beizeiten einen Tisch oder das ganze Lokal“ so die sympathischen Wirtsleute Gabi & Joe.

Am Foto: Freunde und Gäste von Gabi & Joe mit ihren vierbeinigen Lieblingen.