LAA. Aus einem lustigen Abend wurde ein gewaltiges Drama. Zwei Pärchen verbrachten in Laa einen feuchtfröhlichen Abend, der wohl alkoholbedingt völlig aus dem Ruder lief. Die beiden Männer gerieten in Streit woraufhin einer ein Messer ergriff und dem Gegenüber in den Hals stach. Genaueres über den Tathergang und Motiv ist noch nicht bekannt.