Keine Nachfolge für Kassenärztin

Die geplante Übergabe der Ordination von Dr. Bori ist leider geplatzt

LAA/THAYA. Da Kassenärztin Dr. Bori die Stadt Laa ab Ende September verlässt, wurde für sie eine Nachfolge gesucht. Und eigentlich auch gefunden: Frau Dr. Balassa hätte die Ordination ab Oktober übernehmen sollen. Leider ist dieser Deal nun geplatzt. Die Stadtgemeinde sucht jetzt fieberhaft nach einer neuen Nachfolgerin beziehungsweise einem neuen Nachfolger.

Suche läuft auf Hochtouren

"Wir arbeiten an einer Lösung, wie die ärztliche Situation in Laa gelöst werden kann. Ich habe mit unseren ärztlichen Vertretern in Laa lange Telefonate geführt und mich auch an die im Land zuständigen Landesräte und die ärztliche Leitung im Krankenhaus Mistelbach gewandt", so Gesundheitsstadtrat Christian Nikodym. "Leider kommt vielen Allgemeinmedizinern, die Interesse hätten, immer wieder das Hausapotheken-Problem in die Quere. Die prekäre Situation betrifft allerdings längst nicht nur unsere Stadt, sondern ist in vielen österreichischen Kleinstädten präsent. Dennoch sind wir voller Zuversicht, dass für die Laaer Bürger im Herbst wieder eine Kassenarzt-Ordination zur Verfügung steht", so Bürgermeisterin Brigitte Ribisch. Die Oppositionspartei "proLAA" beurteilt die Situation als "Katastrophe" und führt weiter aus: "Es ist äußerst bedauerlich, dass es weder gelungen ist, Dr. Bori in Laa zu halten, noch für die Nachbesetzung der weiteren freien Kassenstellen zu sorgen. Dafür ist die Gemeindepolitik sehr wohl mitverantwortlich. Stattdessen werden seit Jahren leere Versprechungen gemacht, wie etwa das Primärversorgungszentrum", so proLaa-Vorsitzende Isabella Zins.