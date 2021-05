WOLKERSDORF. Die Sanierung der neuen Stützmauer in der Wolkersdorfer Anzengruberzeile gestaltete sich als überaus komplexes Bauvorhaben. Viele Gewerke und Entscheidungsträger arbeiteten Hand in Hand, um eine zügige Abwicklung zu gewährleisten.

In enger Abstimmung mit dem Land Niederösterreich, Abteilung Wasserbau begannen im August 2020 die Arbeiten für die Errichtung der neuen Stützmauer am nordseitigen Ufer des Münichsthalerbaches.

Im Zuge der Sanierungsmaßnahme wurden Freilandnetzleitungen (Strom) und Straßenbeleuchtungskabel in die Erde verlegt. Gas- und Wasserleitungen mussten verlegt werden, bevor Spundwände aufgezogen und eine neue Winkelstützmauer errichtet werden konnte. Mittlerweile sind auch die letzten Arbeiten abgeschlossen: der Feinasphalt ist aufgetragen, die Straßenbeleuchtung wurde erneuert und auch ein neues Geländer ist montiert.

Der Nutzung des attraktiven, Fußgänger- und Radfahrerfreundlichen Verbindungsweges zwischen Haasgasse und Wiener Straße steht nichts mehr im Wege. Die Zufahrt für Anrainer ist ebenfalls wieder ungehindert möglich.