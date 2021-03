Laa: BauernLAAden seit fünf Jahren an neuem Standort

LAA/THAYA. Seit mittlerweile 5 Jahren bietet der BauernLAAden am Stadtplatz 18 in Laa an der Thaya die besten Produkte von Bauern und Handwerkern aus der Region an. Durch die Übersiedelung an diesen Standort stand nicht nur mehr Platz zur Verfügung, auch die direkte Nachbarschaft zum Weltladen, in dem es einzigartige Kunsthandwerksgegenstände und Kleidung gibt, zieht viele Menschen an.

"Wir freuen uns, dass wir einen so großen und positiven Zuspruch von unseren Kunden erhalten und möchten auch in den nächsten Jahren dafür sorgen, dass die einzigartigen Produkte aus dem Land um Laa ihren Weg zu den Konsumenten finden. Wir bedanken uns recht herzlich für die Treue und freuen uns auf viele weitere erfolgreiche Jahre", so Obmann Georg Krickl.

Geschmackvolle Schätze aus der Region

Im BauernLAAden gibt es eine große Auswahl an Obst und Gemüse (saisonal direkt aus der Region), Eingelegtes, Öle, Essig, Eier, Honig, Wein, Milch und Milchprodukte, Nudeln, Mehl, Brot, Fleisch- und Wurstwaren, Hülsenfrüchte, Nüsse, Müsli, Sirupe, Säfte, Kräuter, Tees u.v.m.

Auch die Theke mit den Mehlspeisen wird täglich abwechselnd befüllt.

BauernLAAden Laa

2136 Laa an der Thaya

Stadtplatz 18

Tel.: 02522/21183

bauern.laaden@gmail.com

www.bauernlaaden.at

Öffnungszeiten

Mo - Fr von 8 - 12 und 15 - 18 Uhr

Sa von 8 - 12 Uhr