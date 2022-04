LADENDORF. Ganz besonders stolz sind die Ladendorfer auf ihre Lindenallee. Sie ist die einzige vierrreihige Lindenallee in Europa und wurde 1722 erstmalig ausgesetzt. Sie feiert demnach ihr 300-jähriges bestehen. Die Pflege nimmt natürlich Ressourcen in Anspruch, es werden jährlich etwa 20 Linden nachgepflanzt. Das Totholz ist aber nicht sofort zu entfernen, da in diesem der „Juchtenkäfer“ sein zu Hause gefunden hat und der ebenfalls eine Besonderheit in der Lindenallee ist.

Ein weiteres Kulturgut ist die „Kaisereiche“ im Park am Hauptplatz in Ladendorf. Der Park wird vom Ladendorfer Verschönerungsverein liebevoll gepflegt und somit erhalten. Die Kaisereiche steht seit 1848 im Park und hat somit schon einiges erlebt. Das sind aber lediglich die sichtbarsten Naturschätze. Im Park ist der Ausgangspunkt für drei „Tut gut“-Wege und jeder ist eingeladen sich entlang der Wege weitere Eindrücke zu holen.