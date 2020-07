Mistelbach: Vergangenes Wochenende konnten in Mistelbach hochrangige Gäste begrüßt werden.

Es ist gelungen, das Brüderpaar Hochleitner aus dem Salzburger Pongau als Gäste zu gewinnen, um der Mistelbacher Jägerschaft ein interessantes Seminar anbieten zu können. Christian und Fritz sind mit ihren Söhnen in verschiedenen Konstellationen mehrfache Staatsmeister, Europameister und auch Weltmeister im Hirschrufen!

Die Lockjagd auf Rotwild

Mit dem Nachahmen der verschiedenartigen Hirschrufe können geübte Rotwildjäger sowohl mit dem männlichen als auch mit den weiblichen Hirschen auf große Entfernungen kommunizieren und den Hirsch heranlocken. Durch die verschiedenen Arten der Rufe erkennt der erfahrene Jäger das Geschlecht, das ungefähre Alter als auch die Absichten des Rothirsches und kann diesen somit weidmännisch ziemlich sicher ansprechen.

Die Hirschruf-Meister

Die beiden Salzburger Berufsjäger und Förster, Christian und Fritz Hochleitner, sind seit Jahrzehnten in ihren Berufen tätig. Ihre Familien sind seit Generationen mit der Jagd stark verbunden und verwurzelt. Ihre Söhne sind mittlerweile in die Fußstapfen ihrer Väter und Vorfahren gestiegen und sind ebenso als Berufsjäger, Förster und Hirschrufer unterwegs.

Durch die Hirschruf-Seminare und Hirschruf-Meisterschaften sind sie so ziemlich jedes europäische Land bereist. Ebenso waren sie über Einladung in mehreren nichteuropäischen Staaten zu Gast, um ihr Können vorzustellen und zu präsentieren.

Hirschruf-Seminar in Mistelbach

Vergangenes Wochenende fand ein derartiges Seminar auch beim Schützenverein-Mistelbach statt. Zahlreiche Jägerinnen und Jäger sind der Einladung gefolgt und waren dabei. Im ersten Teil gab es sehr viele Informationen über das Verhalten der Hirsche, über die Lockjagd, über die verschiedenartigen Lockrufe und Lockinstrumente, über die Hirschjagd selbst und einiges mehr.

Im zweiten Teil erhielt jeder Teilnehmer ein eigenes Instrument und es ging daran, das gehörte und in der Theorie erlernte umzusetzen. Nach etlichen Durchgängen konnten die Kursteilnehmer tatsächlich den Ruf des „suchenden Junghirschen“ wiedergeben!

Ein Wiederholungs- und Auffrischungsseminar ist angedacht und wird mit Sicherheit stattfinden.

Ein ATV-Filmteam war mit dabei

Während des ganzen Tages war ein Filmteam von ATV mit dabei, welches das Seminar begleitete. Sowohl der Praxisteil im Ödenkirchen-Wald, das Mittagessen beim Waldheurigen-Martinsklause sowie das Seminar beim Schützenverein-Mistelbach wurden mit der Filmkamera begleitet. Etliche Gespräche wurden geführt und Interviews wurden gegeben.

Diese Aufnahmen werden im Herbst 2020, im spannenden ATV-Vierteiler von Britta Tivan, „Die Jagd in Österreich“, ausgestrahlt werden. Bereits im September des Vorjahres wurde beim Schützenverein-Mistelbach ein Teil darüber gedreht. Damals ging es um das jagdliche Schießen!

Waidmannsheil

Am Foto: BJM-Stellvertreter Oberst DI Andreas Berger, HRL Josef Kau, WK Josef Schoberwalter, JL Gerhard Doppelhofer, HRL Gerhard Wimmer, WK Gerald Morawek, HRL-Stellvertreter Werner Bergmayer, Hirschrufmeister Fritz und Christian Hochleitner, WK Hannes Diewald, HRL-Stellvertreter DI Dr. Klaus Ofner, WK Reinhard Schmidt, Veranstalter Oberschützenmeister Josef Kohzina.