MÜNICHSTHAL. Seit vielen Jahren schmücken Wolkersdorfer Schul- und Kindergartenkinder in der Adventszeit die von der Stadtgemeinde Wolkersdorf im öffentlichen Raum aufgestellten Bäume.

Auch die Kindergartenkinder in Münichsthal beteiligten sich an dieser lieb gewordenen Tradition. Mit großem Eifer brachten sie ihre Basteleien am Baum vor dem alten Kindergartengebäude an. Das neue Kindergartengebäude entsteht bereits vis a vis an der Hauptstraße.

„Es ist für uns, vor allem aber auch für unsere Kinder und deren Eltern überaus interessant gewesen, täglich die fortschreitenden Bauarbeiten beobachten zu können“, meint Kindergartenleiterin Irmgard Rinder. Sie freut sich ebenso wie ihre Kolleginnen auf die bevorstehende Übersiedlung.

„Die Innenarbeiten sind demnächst erledigt, an den Außenanlagen wird noch gearbeitet“, berichtet Bürgermeister Dominic Litzka bei seinem Besuch. „Sobald alle technischen Prüfverfahren abgeschlossen sind, können die Möbel geliefert und montiert werden. Nach heutigem Stand steht der Übersiedlung in den Weihnachtsferien nichts im Wege. Wir hoffen, die Kinder und ihre Betreuerinnen Anfang nächsten Jahres bereits im neuen Kindergartengebäude begrüßen zu können.“

Der nach klima.aktiv-Gold Standard errichtete Neubau punktet nicht nur in Sachen Gesundheit und Komfort, sondern auch mit zeitgemäßer Architektur und der harmonischen Einbindung in das gewachsene Dorfensemble (Architekturbüro Treberspurg & Partner).