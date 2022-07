LAA/THAYA . Aus der Laaer Bücherei ist die Stadtbibliothek Laa geworden, die an neuer Adresse auch neuen Anforderungen gerecht wird. Sie ist groß, offen gestaltet, barrierefrei, mit zum Teil beweglichen Regalen und Loungemöbel vor dem Eingang. Schüler des Polytechnikums bauten aus alten Büchern sogar Sitzhocker. Die Bauarbeiten setzten größtenteils die Bauhofmitarbeiter unter Leiter Paul Six um. Und die Digitalisierung ist mit der neuen Bibliotheks-Software eingezogen.

Die Stadtbibliothek am Laaer Stadtplatz 58 bietet nun auf 300m2 Raum für alle. 6000 Romane, Krimis, Sachbücher, Zeitschriften, Werke für Jugendliche und Kinder sind vorzufinden. „EuLaaLia“, das kluge Maskottchen der Stadtbibliothek, Tonie-Figuren für Hörspiel-Geschichten und die Tiptoi-Bücher mit Hörstiften sollen besonders Kinder fürs Lesen begeistern. Diese finden genauso ihre Leseecke wie Erwachsene. Bürgermeisterin Brigitte Ribisch: „Büchereien sind heute keine Verleihstellen mehr, sondern Orte der Begegnung und lebendige Kommunikationszentren.“

Zur Eröffnung segnete Stadtpfarrer Christoph Goldschmidt die Bibliothek, Kinderbuchautorin Susa Hämmerle und Mehlspeis-Krimiautorin Beate Ferchländer lasen aus ihren Werken. Dann verteilte Bürgermeisterin Ribisch Dankeschön-Pakete an alle Beteiligten und freute sich über so viele Interessierte: „Das ist ein Zeichen, dass die Bibliothek, so wie wir sie uns erträumt haben, auch angenommen wird.“

Und ergänzte: „Andrea Künzl hatte sich nach 39 Jahren als ehrenamtliche Leiterin der Bücherei zurückgezogen. So gründete die Stadt eine Projektgruppe, das Bibliotheks-Entwicklungsteam, mit GR Heidi Schwungfeld-Fass, GR Christoph Kepplinger und Vizebürgermeister Georg Eigner. Sie besichtigten andere Stadtbibliotheken“. Die NÖ-Landesservicestelle „Treffpunkt Bibliothek“ unterstützte tatkräftig mit Beratungen.

Zwei neue Posten entstanden zur Betreuung der Bücherei: 30h übernimmt Schwungfeld-Fass als Leiterin, 5h Anita Rieder als Angestellte der Stadt Laa. Zum Team gehören aber auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter Sissi Dostal, Wolfgang Kurka, Christoph Kepplinger, Doris Frühwirth und Jasmin Rogler.

Schwungfeld-Fass plant mit „EuLaaLia“ das erste Bilderbuchkino am 19. Juli,16 h., naturwissenschaftliche Forschungswerkstätten und einiges mehr. Neu sind außerdem das Verleihsystem, die Tarifgestaltung mit Jahres-Pauschalen und vierzehn Stunden Öffnungszeit.

Die bisherigen Räumlichkeiten im Alten Rathaus bleiben weiterhin in gemeindeinterner Verwendung.