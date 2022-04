NEUBAU. Der geschäftsführende Gemeinderat Alfred Prinz und der KVV-Obmann Gerhard Fischer motivierten sie vielen freiwilligen Helfern für eine Ortsreinigung. Daran beteiligten sich auch die FF Neubau sowie der Kinderverein. Dank zahlreicher fleißiger Hände konnte die Ortschaft so in wenigen Stunden "auf Hochglanz" gebracht werden. Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich daran beteiligt und dazu beigetragen haben, dass Neubau ein schönes Plätzchen in unserer Region bleibt.