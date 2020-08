So sehr die Thermenstadt derzeit unter dem Ärztemangel leidet und um Nachbesetzungen der praktischen Kassenarztstellen kämpft, so sehr freut man sich auch über Erfolge.

LAA. Fast 25 Jahre hat Ferdinand Floder als Facharzt für Gynäkologie und Frauenheilkunde in seiner Praxis in der Hauptstraße 31 in Laa viele Patientinnen betreut und begleitet. Nicht nur durch seine breite Ausbildung und sein großes Fachwissen, sondern vor allem auch durch sein ruhiges und kompetentes Auftreten war Ferdinand Floder ein überaus beliebter Frauenarzt in Laa. Nun tritt er in den wohlverdienten Ruhestand. „Ich möchte mich bei allen Frauen die mir 25 Jahre lang ihr Vertrauen geschenkt haben herzlich bedanken. Die Zeit in Laa war sehr schön, allerdings hätte ich mir das Ende anders vorgestellt und gewünscht“ ist Dr. Floder ein wenig wehmütig, da er nach überstandener Krankheit auch aus gesundheitlichen Gründen in Pension geht, doch nicht ohne seine Nachfolge zu sichern.

Mit Teodora Bokan, Oberärztin der Abteilung Frauenheilkunde und Geburtshilfe am LKH Mistelbach, kann man in Laa nun eine neue motivierte und kompetente Ärztin in den Wahlarzt-Ordinationsräumen in der Hauptstraße 31 begrüßen. Termine werden ab sofort entgegengenommen.