MISTELBACH. Im Pater Jordan Haus wurde der Vorstandes des Sozialhilfeverein Mistelbach gewählt. Als neue Vorsitzende wurde Maria Schmelzer und als ihre Stellvertreterin Elisabeth Stubenvoll einstimmig gewählt.

Für langgediente Mitglieder gab es Ehrenurkunden, so erhielt unser Kassier Josef Hugl eine Ehrung für 45 Jahre, Paul Reitmayr für 20 Jahre und Inge Renner für zehn Jahre Mitgliedschaft

Obfrau Maria Schmelzer betont in ihrer Rede, dass sie sich über ihre neue Aufgabe freut und dass sie sich bemühen wird, diese Tätigkeit nach bestem Wissen und Gewissen zu erledigen.

Leider konnte Helga Reimer, die 16 Jahre die Geschicke des Sozialhilfevereines als Obfrau leitete, krankheitsbedingt nicht dabei sein. Die Laudatio hielt ihr Stellvertreter Paul Reitmayr. Helga war seit 45 Jahren unermüdlich für den Sozialhilfeverein tätig. Ihr besonderer Dank gilt den Essensfahrern und allen Jenen, die seit vielen Jahren ehrenamtlich mit ihr gemeinsam für „Essen auf Rädern“ gearbeitet haben. Ein großer Wunsch von ihr ist, dass die Zusammenarbeit im Verein weiterhin so gut funktioniert und dass es genügend Ehrenamtliche gibt, zum Wohle des Vereins.