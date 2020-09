Mistelbach: Vor einigen Tagen haben etliche Oldtimerfreunde mit ihren Traktoren beim Waldheurigen Martinsklause in Mistelbach einen Zwischenstopp eingelegt.

Dieser Tage folgten die nächsten Oldie-Fahrer. Freunde von alten zweirädrigen Fahrzeugen, von Puch, Steyr, KTM & Co, gaben sich ein Stelldichein. Die Oldie-Vereine „Zistersdorf Bastards“ und „Sons of Ameis“ trafen einander beim Waldheurigen Martinsklause in Mistelbach zur gemeinsamen Rundfahrt und zum Gedankenaustausch.

Auf Grund der verlässlichen Parkmöglichkeit unmittelbar vor dem Lokal, finden immer mehr Oldie-Fahrer und Oldtimervereine aus der weiten Umgebung den Weg zum Waldheurigen Martinsklause.

Waldheuriger Martinsklause

Freunde des Waldheurigen Martinsklause finden den aktuellen Menüplan und Informationen über aktuelle und anstehende Events derzeit auf Facebook „Waldheuriger Martinsklause“, telefonisch unter 02572/20430 und 0676/5571034 oder direkt im Lokal.

Unter anderem am Samstag, dem 03. Oktober 2020 ist das Oktoberfest mit der Tanzband Focus geplant! Am Freitag, dem 04. Dezember, gibt’s eine gewaltige Krampus-Veranstaltung. Genaueres folgt rechtzeitig!

Rechtzeitig planen und reservieren

„Planen sie rechtzeitig ihre Familienfeier, ihre Firmenfeier, ihre Weihnachtsfeier oder auch ihre Silvesterparty. Reservieren sie bitte beizeiten einen Tisch oder das ganze Lokal“ so die sympathischen Wirtsleute Gabi & Joe.

Am Foto: Gastwirt „Little Joe“ mit seinen oldtimerliebenden Gästen