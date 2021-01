Praxistag als Abwechslung beim Homeschooling

MISTELBACH (ir). Landwirtschaftliche Fertigkeiten lassen sich allein mit Cursor und Maus schwer vermitteln. Für eine „Fachpraktische Ausbildung“ ist die Präsenz der Schüler wichtig und auch erlaubt. Der Praxistag an der LFS (Landwirtschaftliche Fachschule) Mistelbach draußen in den Obstgärten stellte somit eine willkommene Unterbrechung in den Tagen des Distance Learnings dar. Die Schüler des 1. Jahrganges der Weinbauklasse verbrachten einen Tag beim Obstbaumschnitt an der Schule. "Der Mund-Nasenschutz half in diesem Fall auch gegen die Kälte und war deshalb nicht unwillkommen", freute sich auch Schulleiterin Veronika Schreder über die Abwechslung.