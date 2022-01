MISTELBACH. Traditionell gehört zur Weihnachtsfeier der Psychosozialen Betreuungseinheit des NÖ Pflege- und Betreuungszentrums (PBZ) Mistelbach „das Punschstandl“ samt Langos und Hotdogs. Auch dieses Jahr durfte trotz Corona dieser Brauch nicht fehlen.

Jedes Jahr wird in der Psychosozialen Betreuungseinheit des PBZ Mistelbach ein interner Punschstand für die Klientinnen und Klienten aufgebaut. Auch heuer haben die MitarbeiterInnen wieder mit viel Engagement für weihnachtliche Atmosphäre gesorgt. „Das zweite Jahr in Folge erleben wir ein Weihnachtfest mit Einschränkungen“, so Direktorin Jasmin Schaden, „meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen daher alles daran, so viel Alltagsnormalität wie möglich zu bieten, besonders zu den Feiertagen“. Eva Stubenvoll hat mit Keyboard und Gesang für die musikalische Untermalung gesorgt