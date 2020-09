Mistelbach: Die geschichtsträchtige und bekannte Martinsklause, Am Totenhauer in Mistelbach, welche seit wenigen Monaten als Waldheuriger Martinsklause einen frischen und gewaltigen Aufschwung erleben darf, ist mittlerweile allseits bekannt und in aller Munde!

Von den Wirtsleuten Gabi & Joe wurde und wird von Beginn an großer Wert auf Regionalität, auf Saisonalität, auf Bodenständigkeit und auf Weinviertler Tradition gelegt. Dies können die vielen Besucher und Gäste als auch die mittlerweile gewonnen Stammgäste beim Blick in den Gastgarten und beim Genießen der abwechslungsreichen Waldheurigenschmankerl täglich erkennen.

Täglich frischer Erdäpfelsalat

Ein Beweis dafür wird unter anderem mit dem täglich frisch gemachten Erdäpfelsalat nach Großmutters Rezeptur erbracht. Die Erdfrüchte werden laufend frisch aus der Region bezogen. Neben den unzähligen frischen Eiern werden auch die Erdäpfel von Kerstin und Helmut Böhm aus Siebenhirten angeliefert. Die Böhms betreiben bekannter Weise eine konventionelle Landwirtschaft mit Hauptaugenmerk auf Eier, Hühner aus Freiland- und Bodenhaltung und auch Erdäpfelanbau.

„Es ist für mich ganz wichtig, unseren Gästen immer frisch gemachte Salate und Speisen zu bieten und sie mit Produkten aus der Region zu verwöhnen. Fertigprodukte aus der Dose oder aus dem Kübel kommen für mich nicht in Frage!“ – so der leidenschaftliche Gastronom „Little Joe“!

Ein kleiner Tipp zur Geschmacksaufbesserung beim Erdäpfelsalat ist das Marinieren mit warmer Rindsuppe, so Little Joe und der Waldheurigen-Martinsklause-Spitzenkoch Mario Dienstl.

Der Waldheurige Martinsklause

Informationen über den aktuellen Menüplan sowie über anstehende und vergangene Veranstaltungen finden Interessenten laufend auf Facebook „Waldheuriger Martinsklause“ oder direkt im Lokal.

Spanferkel-Grillen, Familienfeiern, Firmenfeiern, Weihnachtsfeiern, Silvesterparty usw. – planen sie rechtzeitig und reservieren sie beizeiten unter der Tel. Nr. 02572/20430 oder 0676/5571034, so Gabi & Joe!

Am kommenden Samstag, dem 05. September 2020, ab 18:00 Uhr, findet beim Waldheurigen Martinsklause ein Spanferkel-Grillen statt, wo die Gäste mit Spezialitäten vom Wildschwein und auch vom Hausschwein verwöhnt werden.

Musikalische Verfeinerung des Abends wird es mit dem jungen Bläserquartett „Trombone Gang’Stars“ geben.

Am Foto: Die Wirtsleute Gabi & Joe mit 1er Koch Mario Dienstl.