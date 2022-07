WEINVIERTEL. Mit dem „Weinviertel Vifzack“ auf Entdeckungsreise im Weinviertel gehen. So soll der nächsten Generation von Weinviertler ihre Heimat mit all ihren Brauchtümern, der einzigartigen Landschaft und der Geschichte nähergebracht werden. Die LEADER Region Weinviertel Ost hat eine Serie von Kindervideos erstellt, um das Regionsbewusstsein bereits bei den Kleinsten zu stärken.

Mit zehn Videos in Form von Sachgeschichten zu verschiedenen Themen kann das Weinviertel zukünftig entdeckt werden. Kindgerecht werden die Themen Landschaft, Kellergassen, Wein und Traubensaft, Landwirtschaft, Brauchtum, Musik, Geschichte, Kultur sowie grenzüberschreitende Einflüsse aufbereitet. Weinviertel Vifzack Alexander Wimmer lernt dabei an spannenden Orten Wissenswertes über das Weinviertel kennen. Drehorte sind zum Beispiel der Buschberg, verschiedene Kellergassen, die Puppentheatertage, ein Weinkeller, Grenzübergänge zu unseren Nachbarländern, die Werkstatt des Ratschenbauer in Herrnbaumgarten oder der Mähdrescher am Getreidefeld.

Geschichte und ihre Orte

So lernt der Weinviertel Vifzack die Geschichte des Weinviertels und seine geschichtsträchtigen Orte kennen. Er geht dabei der Lage des Weinviertels im Herzen Europas und der Frage nach Stacheldraht und Frieden nach. Er erfährt Interessantes über die fünf Landschaftstypen im Weinviertel – von der Steppe bis zur Au – aber auch über die Weinviertler Kellergassen, den Weg von der Traube zum Traubensaft und das Weinviertel als Österreichs größter Marillengarten. In einer eigenen Sachgeschichte erlebt der Weinviertel Vifzack die typischen Weinviertler Brauchtümer und er erfährt etwas über die Weinviertler Musik und die kulturelle Vielfalt der Region.

Ziel ist es, den Kindern das Weinviertel mit all seinen Facetten näher zu bringen, es selbst zu erkunden und durch eigene Initiative es auch mitzugestalten.

Durch diese und viele andere Initiativen soll das Weinviertel als Region gestärkt und seinen Bewohner:innen die Vielfalt ihrer Heimatregion vermittelt werden. Christine Filipp, Geschäftsführerin der LEADER Region Weinviertel Ost freut sich über die Videos: „Uns ist es ein großes Anliegen, bereits den Kleinsten das Weinviertel näher zu bringen. Regionsbewusstsein beginnt nicht erst im Erwachsenenalter. Wir wollen Klein und Groß zeigen, dass sie stolz darauf sein können, im Weinviertel zu leben!“ LEADER-Obmann Bgm. Kurt Jantschitsch stimmt zu: „Wissen über die eigene Heimat, was sie prägt und ausmacht ist essentiell um sich damit zu identifizieren. Die Kindervideos sind eine von vielen Möglichkeiten um mehr über die eigene Region zu erfahren.“

Themen der 10 Kinder-Sachgeschichten mit dem „Weinviertel Vifzack“:

Landschaft des Weinviertels

Weinviertler Kellergassen

Wein und Traubensaft

Landwirtschaft

Weinviertler Brauchtümer

Weinviertler Musik

Unsere Geschichte

Kultur vor der Haustüre

Grenzüberschreitend

Das Weinviertel in 15 Minuten gecheckt