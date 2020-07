GROSSENGERSDORF.. Als TOP-5-Projekt in der Kategorie „ Ideen, Konzepte, Pilotprojekte“ des heurigen VCÖ-Mobilitätspreis wurde ReSTART von der Fachjury nominiert. Die Weinviertler Initiative setzt sich für die Reaktivierung und Attraktivierung der Regionalbahnlinie Schweinbarther Kreuz ein.

"Wir haben den ReSTART unseres „Schweinbarther Kreuzes“ mit Einschleifung und Anbindung direkt an die Wiener U-Bahn-Stationen Leopoldau und Floridsdorf als Projekt eingereicht, um weiterhin im Gespräch und so am Thema zu bleiben – das ist gelungen!" freuen sich die Initiatoren Gabriele Rath-Schneider und Gerhard Mayer von IG Regionalbahn Weinviertel. Der VCÖ-Mobilitätspreis ist Österreichs größter Wettbewerb für klimaverträgliche Mobilität.





Ziehen Sie das Projekt ReSTART Regionalbahn Weinviertel - Wien in die Spalte „Ihr Siegerpodest“ an die erste Stelle und ziehen Sie noch 2 weitere darunter dazu. Erst dann können Sie abstimmen!

Stimmen können bis Montag, 27. Juli 2020 abgegeben werden.