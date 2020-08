MISTELBACH. Im Alter von 65 Jahren verstarb am 10. Mai 2014 der langjährige Direktor der Raiffeisenbank Mistelbach, Herbert Barisits. In lieber Erinnerung an ihren Gatten spendete nun Doris Barisits der Stadtgemeinde Mistelbach beziehungsweis. allen Mistelbacherinnen und Mistelbachern eine Sitzbank, die am Montag, dem 17. August, und damit einen Tag vor dem 72. Geburtstag, den Direktor Barisits heuer gefeiert hätte, bei der 2. Mistelbacher Bücherbox aufgestellt wurde. Viele Freunde der Familie sowie auch Bürgermeister Erich Stubenvoll waren zur offiziellen Übergabe des „Schönbrunner Bankerls“ gekommen und bedankten sich bei Doris Barisitis für die großzügige Spende. „Mein Gatte war immer für alle da und hatte stets ein offenes Ohr für jeden. Und auch wenn man ihn vielleicht nicht persönlich kannte, so kann man doch beim Verweilen auf der Sitzbank ein stilles Gebet beten“, begründete Doris Barisits die Spende.

Wollen auch Sie eine Sitzbank spenden?

Dann wenden Sie sich ans Bürgermeisterbüro der Stadtgemeinde Mistelbach unter nachfolgender Kontaktadresse!

Anna Schöfbeck

Tel.: 02572/2515-5322

E-Mail: anna.schoefbeck@mistelbach.at