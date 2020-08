MISTELBACH. Wie im Monat Juli bot die Stadtgemeinde Mistelbach auch im August vielen Jugendlichen die Möglichkeit, berufliche Erfahrungen in Form eines Ferialjobs im Rathaus Mistelbach oder in einer der zugehörigen Außenstellen zu sammeln. Die Tätigkeiten und Einsatzgebiete der jungen Menschen waren unterschiedlich und vielseitig und reichten vom Kassier oder Bademeisterhelfer im Weinlandbad, der Mitarbeit im Bauhof oder in der Stadtbibliothek Mistelbach bis hin zu unterschiedlichsten Arbeitseinsätzen in den einzelnen Abteilungen des Rathauses Mistelbach. Wie es Tradition ist, lud der Bürgermeister gemeinsam mit Stadtamtsdirektor Reinhard Gabauer auch die August-Praktikanten zu einem gemeinsamen Frühstück ins Weinlandbad, wo die Jugendlichen aus ihren Erfahrungen und ihre vielfältigen Einsatzgebiete berichteten.