Photovoltaik Anlagen durch Bürgerbeteiligung auf sechs kommunalen Gebäuden

WOLKERSDORF. Die Stadtgemeinde Wolkersdorf errichtet mit Bürgerbeteiligung im Zuge eines Projekts mit der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich sechs neue Photovoltaik-Anlagen mit 132 kWp auf gemeindeeigenen Dächern. Die Volksschule Wolkersdorf, der Kindergarten Obersdorf, sowie Gasthaus & Coworking Obersdorf, als auch der Kultursaal und die Polytechnische Schule Obersdorf und das Dorfhaus Münichsthal werden in Zukunft mit Sonnenstrom versorgt. Ab Montag, 20. Juli, können die Sonnenbausteine online unter www.sonnenkraftwerk-wolkersdorf.at reserviert werden.

Sonnenkraft als Energieträger der Zukunft

Seit 2015 setzt Niederösterreich zu 100 Prozent auf Strom aus erneuerbaren Energien. Photovoltaik gehört zu den wichtigsten Energieträgen und bietet auch viel Potential für die Zukunft. Bis 2030 soll in Niederösterreich die Sonnenkraft verzehnfacht werden. „Jede Gemeinde die eine Photovoltaik-Anlage installiert, leistet einen wertvollen Beitrag. Die Gemeinde Wolkersdorf setzt mit den neuen Anlagen auf einen Energieträger der Zukunft, der nicht nur sauberen Strom produziert, sondern auch sicher ist“, so LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Landtagsabgeordneter Kurt Hackl ergänzt: „Die Gemeinde Wolkersdorf setzt mit dem Sonnenkraftwerk ein vorbildliches Beispiel, wie sauberer Strom in der Region mit Bürgerbeteiligung gewonnen werden kann.“

Wolkersdorferinnen und Wolkersdorfer sind gefragt

Ziel des von der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich gemeinsam mit der Stadtgemeinde Wolkersdorf initiierten Projektes ist die Aktivierung der Bürgerinnen und Bürger, die mithilfe eines eigenen Finanzierungsmodells selbst Verantwortung übernehmen. Das Besondere daran ist die Einbindung der Bevölkerung, denn alle Wolkersdorferinnen und Wolkersdorfer sind eingeladen sich daran zu beteiligen und erhalten dafür garantiert einen Sonnenbonus in der Höhe von zwei Prozent. Bürgermeister Dominic Litzka ist vom Erfolg des PV-Bürgerbeteiligungsprojekts überzeugt: „Klimaschutz bewegt uns in Wolkersdorf als e5 Gemeinde seit jeher. Diesen Vorsprung möchten wir mit dem Wolkersdorfer Sonnenkraftwerk weiter ausbauen, bei dem wir gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern PV-Anlagen errichten.“ Regina Engelbrecht, Regionsleiterin der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich unterstreicht die Bemühungen: „Durch ein Photovoltaik-Bürgerbeteiligungsprojekt können Bewohnerinnen und Bewohner den Ausbau von erneuerbaren Energieanlagen unterstützen.“

Attraktive Rendite von 2% in Form eines „Sonnenbonus“ garantiert

Das „Sonnenkraftwerk Wolkersdorf“ soll allen Interessierten die Möglichkeit bieten in den Klimaschutz zu investieren und garantiert davon zu profitieren. Bürgerinnen und Bürger der Stadtgemeinde und ihrer Katastralgemeinden können sich ab 244 Euro aufwärts bis max. 4.880 Euro am Projekt beteiligen.

Online Reservierung ab Mo. 20. Juli möglich

Die Reservierung der Sonnenbausteine wird ab Montag 20. Juli ausschließlich online über die Homepage www.sonnenkraftwerk-wolkersdorf.at möglich sein.