LAA. Am Spielplatz in der Bahnstraße in Laa an der Thaya wurde ein neuartiges Spielgerät montiert. Beim Drehspiel „Supernova“ können die Kids ihre Kräfte einsetzen und ihren Gleichgewichtssinn trainieren. Ist der große, schräg gestellte Ring einmal angestoßen, kann’s schon losgehen – laufend, stehend, sitzend oder liegend muss das Gleichgewicht gehalten werden, sonst steigt man schneller ab als gedacht. Egal ob allein oder gemeinsam mit anderen – jede Menge Spaß ist jedenfalls garantiert. Angeschafft wurde dieses Spielgerät von der Stadtgemeinde Laa auf Initiative der Gemeinderätinnen Cornelia Kallaus und Heidi Schwungfeld-Fass, die das Gerät gleich mit Fabian Kallaus getestet haben.