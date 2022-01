LAA. Die neue Stadtbibliothek Laa startet ins neue Jahr mit weiteren großartigen Neuerungen bei den Öffnungszeiten und Angeboten. So gibt es – derzeit noch am alten Standort im Alten Rathaus – deutlich erweiterte Öffnungszeiten, auch samstags. Das Team um Heidi Schwungfeld-Fass und Anita Rieder ist ab sofort an vier Tagen, 16 Stunden pro Woche in der Bibliothek für die Besucher*innen tätig:

Mo, 10.00 bis 14.00,

Di, 10.00 bis 12.00 und 15.00 bis 18.00,

Do, 15.00 bis 20.00 sowie

Sa, 10.00 bis 12.00 Uhr.

Auch bei den Tarifen wurde auf die Bedürfnisse der Leser Bedacht genommen. Nun gibt es viele unterschiedliche Varianten für die vielschichtigen Leser: ob Vielleser, Familien-, Kinder- oder auch Lehrlings-Abo, Jahreskarte, Abos für Bücher und Zeitschriften aber auch für digitale Medien (wie E-Books, Hörbücher, E-Papers und mehr). Besonders hervorzuheben ist die Jahreskarte für alle Medien, die im Erwachsenen-Abo 30 Euro kostet und neben allen analogen und digitalen Medien (CDs, DVDs oder auch die neuen Tonies und TipToiBücher) zusätzlich den Zugang zu noe-book.at inkludiert. Noe-Book.at ist eine E-Medien-Bibliothek des Landes Niederösterreich bei der man E-Books, E-Hörbücher, E-Magazine und mehr unkompliziert ausleihen kann.

All diese großartigen Vergünstigungen wurden vom Projektteam mitVizebürgermeister Georg Eigner, Gemeinderat Christoph Kepplinger sowie Gemeinderätin Heidi Schwungfeld-Fass erarbeitet und können nun angeboten werden. Somit steht allen Leser aus Laa, Hanfthal, Wulzeshofen, Ungerndorf und Kottingneusiedl das beachtliche, erweiterte Sortiment der neuen Stadtbibliothek zur Verfügung.

Tip Toi in der Bibliothek

Ganz neu für die Entlehnung sind die beliebten TipToi-Bücher. Das Sortiment dieser Bücher und den dazu gehörigen Stiften wird sogar noch erweitert. Die Tonie-Boxen mit den vielen diversen Geschichten sollen ebenfalls in den nächsten Tagen für den Verleih zur Verfügung stehen. Natürlich sind Bücher aber weiterhin die Hauptentlehnungsgüter und so wird auch hier vom Bibliotheksteam ständig das Sortiment erneuert und katalogisiert und die rund 90 zusätzlichen neuen Bücher sind bereits sehr begehrt.

Am besten kommt man zu den neuen Öffnungszeiten in der Bibliothek (derzeit noch am alten Standort im Alten Rathaus) vorbei und informiert sich unverbindlich über die vielen tollen Angebote und Tarife und nutzt die Zeit vielleicht gleich zum gemütlichen Schmökern und Stöbern in dem breiten Sortiment. Das Team vor Ort freut sich auf Ihren Besuch!

Ab 1. März beginnt der Mietvertrag für die neuen 300m2 großen Räumlichkeiten am Stadtplatz zu laufen und dann wird Zug um Zug die Einrichtung und der Umzug der Stadtbibliothek zum neuen Standort am Stadtplatz 58 erfolgen, der dann barrierefrei und direkt im Stadtzentrum zu erreichen ist.

„Bis dahin freuen wir uns, dass die ersten Neuerungen bereits so gut angenommen werden und laden alle Bürger*innen aus Laa, Hanfthal, Ungerndorf, Wulzeshofen und Kottingneusiedl ein, unkompliziert dieses Service der Stadtgemeinde Laa mitten im Stadtzentrum zu besuchen und zu nutzen. Gerade in dieser herausfordernden Zeit sind es vielleicht Bücher die mit ihren Geschichten Hoffnung geben oder einfach einladen dem Alltag kurz zu entfliehen.“, ist Bürgermeisterin Brigitte Ribisch vom Konzept überzeugt.