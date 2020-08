Flugzeugtaufe und Flug nach Mistelbach im Rahmen der Städtepartnerschaft

MISTELBACH. Im Rahmen der bereits 37 Jahre währenden Städtepartnerschaft zwischen Neumarkt in der Oberpfalz und Mistelbach wurde eine neue Maschine der Flugsportvereinigung Neumarkt als Symbol der Verbundenheit mit dem Wappen der beiden Partnerstädte versehen und getauft. Auch Mistelbachs Bürgermeister Erich Stubenvoll war mit Stadträtin Roswitha Janka, Stadtrat Josef Schimmer und Gemeinderätin Monika Mayer extra nach Neumarkt gekommen, um an der Taufe teilzunehmen. Die Mistelbacher Gäste wurden von der 2. Bürgermeisterin Gertrud Heßlinger und der Partnerschaftsreferentin Lissy Walter sowie den Stadträten Heiner Zuckschwert und Richard Graf aufs herzlichste in Neumarkt begrüßt.

Flugzeugtaufe mit Mistelbacher Wein

Den kirchlichen Segen spendeten Domkapitular Stadtpfarrer Winner und Pfarrer Martin Herrmann. Dabei wurde das Flugzeug auch mit Weihwasser getauft. Die Flugzeugtaufe wurde dabei aber nicht nur mit Weihwasser vollzogen, sondern im Anschluss an den kirchlichen Segen auch mit Mistelbacher Wein.

Foto: Josef Schimmer

hochgeladen von Karina Seidl-Deubner

Nach dem kirchlichen Segen stellte der Vorsitzende der Flugsportvereinigung Klaus-Peter Weiß die neue Maschine vor. Es handelt sich um eine Diamond HK36 „Super Dimona“, ein zweisitziger Reisemotorsegler des österreichischen Herstellers Diamond Aircraft mit Sitz in Wiener Neustadt, der basierend auf einer deutschen Konstruktion weiterentwickelt wurde.