BOCKFLIESS./AUERSTHAL. Sirenenarlarm um 6:11 Uhr für FF Bockfließ und FF Großengersdorf gestern am 14.4.

Aus noch ungeklärter Ursache war ein Pkw auf der L 12 kurz nach der Abzweigung nach Auersthal von der Fahrbahn abgekommen überschlug sich und blieb am Dach liegend in einem angrenzenden Acker liegen. Der Fahrzeuglenker war noch im Auto eingeklemmt und wurde First Responder gerettet.

Nach dem die Unfallstelle abgesichert, ein Brandschutz aufgebaut wurde das Fahrzeug wieder auf die Räder gestellt.

Den Abtransport des Fahrzeuges konnte der Lenker sogar wieder selbst übernehmen.