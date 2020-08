Bullendorf: In der Nacht von vergangenem Samstag zum Sonntag dem 23. August 2020, um exakt 02:11 Uhr, ereignete sich im Ortsgebiet von Bullendorf ein Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Die dortigen Anrainer wurden durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Beim Blick aus dem Fenster konnten sie einen weißen Personenkraftwagen erkennen, welcher sich von der Unfallstelle entfernte. Das Fahrzeug war mit mindestens drei Personen besetzt. Das Kennzeichen konnte leider nicht abgelesen werden.

Hinweisschild wurde total zerstört

Bei der Umfallstelle handelt es sich um den Kreuzungsbereich Hauptstraße/Lundenburgerstraße mit der Ringstraße, kurz nach der Ortseinfahrt aus Richtung Großkrut kommend. Auf der dortigen Grünanlage stand seit Jahrzehnten eine hölzerne Begrüßungs- und Hinweistafel. Es wurde auf die Kellergasse Fuchsenweg, auf den Sportplatz und auf diverse aktuelle Veranstaltungen hingewiesen.

Zur Verschönerung des Ortsbildes war diese hausähnliche Tafel auch mit Blumenkisten versehen, welche aktuell mit Pelargonien bepflanzt waren.

Von Kultur- und Verschönerungsverein errichtet

Hergestellt und ganzjährig betreut und gepflegt wurde das Holzgebilde von Mitgliedern des Kultur- und Verschönerungsvereines Bullendorf.

Vom Obmann des Verschönerungsvereines, Heinrich Traindl, wurde bei der zuständigen Polizeiinspektion Mistelbach die entsprechende Anzeige erstattet. Die Gesamtschadenssumme wurde von Heinrich Traindl mit mindestens eintausend Euro beziffert.

Vorstandsmitglieder des Vereines werden sich in gewohnter Manier dieser Sache annehmen und werden diese Holzkonstruktion erneuern und frisch bepflanzen.

Hinweise sind erbeten

Der Vereinsobmann ersucht, etwaige Hinweise über den Verursacher an die Polizeiinspektion Mistelbach, an das Gemeindeamt Wilfersdorf oder an ein Vorstandsmitglied des Kultur- und Verschönerungsvereines Bullendorf zu richten – Danke!